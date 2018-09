Corpo de Bombeiros e duas viaturas do SAMU foram acionadas para fazer o resguardo das vítimas

Na tarde desta terça-feira, por volta das 14h25min um avião da empresa aérea Lan Peru, fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

De acordo com a assessoria da Infraero o piloto declarou emergência depois de uma pane, e acabou pedindo autorização para pouso aqui na capital. O voo (LA 2418) que saiu de Lima no Peru com destino ao Rio de Janeiro, teve que fazer uma escala de emergência, os 141 passageiros e tripulantes não ficaram feridos, pois o avião aterrissou sem maiores problemas.

O Corpo de Bombeiros e duas viaturas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foram acionadas para fazer o resguardo das vítimas.