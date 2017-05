Aviões egípcios bombardeiam principal campo de grupos terroristas na Libia

Aviões egípcios bombardearam nesta sexta-feira (25) o principal acampamento de grupos terroristas no leste de Libia, pouco após o presidente do Egito, Abdel Fatah al Sisi, anunciar que não hesitaria em atacar campos de treinamento de jihadistas após o atentado que matou 28 cristãos coptas e pelo qual ele responsabilizou o grupo terrorista Estado Islâmico (EI). A informação é da agência EFE.

Segundo a agência de notícias estatal egípcia Mena, que citou fontes oficiais de alto escalão, a força aérea do país “destruiu totalmente" o principal centro dos grupos islamitas Majlis al Shura e Mujaheddin de Derna, na Líbia. De acordo com a TV estatal egípcia, os aviões realizaram seis incursões contra "um acampamento de treinamento de terroristas" na cidade de Derna, na Líbia.

Poucos minutos antes do anúncio do bombardeio, em um discurso transmitido pela TV, o presidente egípcio prometeu atacar jihadistas e seus campos de treinamento tanto "em solo egípcio como estrangeiro". Sisi acusou o EI de ter cometido o ataque de hoje, realizado por dez homens mascarados contra um ônibus que levava cristãos coptas para um mosteiro no sul do Egito e que deixou pelo menos 23 mortos e diversos feridos.

Nenhum grupo jihadista assumiu a autoria do atentado até agora.