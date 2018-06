Avô é preso por estuprar quatro netas

Um idoso de 70 anos foi preso nesta segunda-feira (18), suspeito de estuprar quatro netas em Tabocas do Brejo Velho, no Oeste da Bahia.

Quatro meninas, com 11,12,14 e 18 anos, podem ter sido vítimas de abuso sexual cometido pelo próprio avô. Duas netas mais velhas que sofreram o abuso, denunciaram o idoso.

Ao ser questionado sobre o caso, o homem negou as acusações. Ele teve a prisão preventiva decretada e está custodiado na delegacia do município. As vítimas foram submetidas a exames de corpo de corpo de delito. A polícia aguarda os resultados.