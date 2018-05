Uma avó, que não teve a identidade revelada, estava preparando o banho do neto recém-nascido quando percebeu que o bebê estava sem sinais vitais. O caso aconteceu no último domingo (27), no município de Três Lagoas.

De acordo com JPNews, uma mãe procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário para registrar a morte do filho, de apenas dois dias. Segundo ela, a criança, que teria nascido em casa, tinha acabado de ser amamentada, quando a avó constatou que ele estava com os lábios roxos e não apresentava reação.

Segundo o site, uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada, mas a criança já estaria sem vida. Conforme JP News, mãe relatou que amamentou o recém-nascido por volta das 9h da manhã de ontem, enquanto a avó preparava o banho.

Ao pegar o bebê, a avó percebeu que ele estava com os lábios roxos e corpo mole. O Samu foi acionado e constatou que a criança estava morta. Por não ter certidão de nascimento, apenas a declaração de nascimento do bebê registrada no Hospital Auxiliadora, foi apresentada na Polícia Civil. O caso será investigado.