Azambuja abre semana antidrogas e autoriza início de obras em 24 cidades

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) abre nesta segunda-feira (19), às 8h, a 2ª Semana Estadual Antidrogas. Com palestras, formaturas, rodas de conversa e homenagens, a Semana acontece entre os dias 19 e 25 de junho.

O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Gapasrine Terra também participa da solenidade, onde será lançada a 19ª Semana Nacional Antidrogas.

A semana antidrogas acontecem em paralelo às comemorações dos 20 anos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), que têm por objetivo gerar consciência crítica, com o debate de assuntos relacionados ao tráfico e aos efeitos do uso de drogas.

Ainda nesta segunda-feira, Azambuja autoriza ordens de serviço para obras de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica em 24 municípios.Serão investidos R$ 29.144.064,65 de verbas alocados por meio de emendas parlamentares e consignadas no Orçamento Geral da União (OGU) e recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário (Fundersul).

Serão beneficiadas com as obras de drenagem e pavimentação asfáltica as cidades de Água Clara, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Caarapó, Campo Grande, Chapadão do Sul, Coxim, Deodápolis, Dourados, Fátima do Sul, Itaporã, Ivinhema, Jardim, Laguna Carapã, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Sete Quedas, Sidrolândia e Sonora.