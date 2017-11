Azambuja defende política para estimular produção de biocombustíveis

Durante a abertura da 17ª Conferência Internacional Datagro “Um novo começo para o açúcar e etanol”, em São Paulo, nesta segunda-feira (6), o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), defendeu a criação de uma política para estimular a produção de biocombustíveis, dentro da proposta RenovaBio.

Azambuja foi homenageado pela contribuição às ações socioambientais e falou da importância estratégica do setor agroenergético para o crescimento econômico sustentável, mas lembrou dos desafios quanto à regulação, infraestrutura e logística.

O governador também destacou a a liderança do Brasil na geração de energia limpa e do fortalecimento do setor. Segundo Azambuja falta de um programa de estímulo ao setor e restrições do mercado inibiram investimentos na produção de biocombustíveis nos últimos cinco anos, conforme demonstram as estatísticas.