Azambuja e prefeitos assinam acordo para fim do sinal digital

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja e os prefeitos Marquinhos Trad de Campo Grande e Sebastião Donizete Barraco, do município de Terenos, se reuniram nesta quarta-feira (27), para firmar o acordo de cooperação para auxiliar as pessoas no processo de transição ao Sistema Brasileiro de Televisão Digital. A reunião ocorreu na sede do Executivo estadual.

O acordo é para minimizar o impacto do desligamento da transmissão analógica, programado para ocorrer no dia 14 de agosto nos dois municípios.

Conforme a secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre, o governo está colocando à disposição da Seja Digital, os programas sociais que mantém, como o Vale Renda, Vale Universidade e Rede Solidária, para que a organização não governamental possa fazer o cadastramento dos beneficiários para que recebam o kit de transição da TV Analógica para digital.

A diretora de Comunicação da entidade Seja Digital, Patrícia Abreu, explicou que o convênio é importante para evitar que alguém fique sem o sinal da TV. “Quando nós temos parcerias como a que foi hoje assinada, traz para gente uma capilaridade muito grande, porque através dos equipamentos das prefeituras e do Governo do Estado conseguimos chegar a todas as camadas sociais”, disse.

Ela ainda disse que algumas cidades da região de Dourados terão o desligamento no sinal analógico no dia 5 de dezembro. Para outros municípios, o prazo vai até o ano de 2023.