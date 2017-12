Azambuja entrega e vistoria obras no Vale do Ivinhema

O governador Reinaldo Azambuja cumpriu agenda em três municípios do Vale do Ivinhema nesta segunda-feira (18), onde vistoriou e entregou obras de saúde, educação e saneamento e infraestruturas.

Os investimentos na nas cidades de Batayporã, Taquarussu, e Angélica ultrapassam R$ 31 milhões.

No município de Batayporã o investimento está sendo para a construção de uma estação de tratamento de esgoto, na reforma da Escola Estadual Braz Sinigáglia, na autorização da elaboração do projeto executivo para a construção de uma ponte de concreto sobre o rio Samabaia e obras de recapeamento em diversas ruas.

Em Taquarussu, a verba foi aplicada na reforma, modernização e aquisição de equipamentos do Hospital Sagrado Coração de Jesus, na construção de uma quadra coberta e com arquibancada na Escola Estadual Dr. Martinho Marques, na pavimentação asfáltica do bairro José Martins de Almeida e na obra de pavimentação e drenagem na Vila Caetano.

Já em Angélica, o governador inaugurou a obra de asfalto da MS-274 - trecho de 15,5 quilômetros que liga a usina Adecoagro; autorizou a licitação para implantação de um reservatório de água da Sanesul; e assinou ordem de serviço para perfuração de um poço da empresa de saneamento do Estado, para abastecer o reservatório.