Azambuja entrega residencial em Figueirão neste sábado

Em comemoração aos 14 anos de emancipação política de Figueirão, completados na sexta-feira (29), o governador Reinaldo Azambuja cumpre agenda de trabalho no município neste sábado (30.9) com inaugurações e anúncios de novos investimentos. Entre os compromissos está a entrega do Residencial Figueira II, que tem 50 moradias.

A sequência de compromissos começa às 9h30 com a visitação a obra de construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da cidade. Na sequência, o governador visita as obras de restauração asfáltica em diversas vias e as obras da Creche Municipal Francisco Rogério Barbosa e de ampliação do Hospital Municipal.

Às 10h o governador participa da solenidade de entrega da obra de construção de 50 unidades habitacionais no Residencial Figueira II e autoriza celebração de convênio com a Prefeitura Municipal para obras de pavimentação e drenagem no município, orçada em R$ 2,9 milhões. Depois, às 11h, Reinaldo Azambuja abre a feira “Figueirão + Rural” e lança o projeto “Carne de Zebu”.