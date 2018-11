O governador Reinaldo Azambuja cumpre agenda no interior do estado nesta segunda-feira (5), onde divulga os investimentos e entrega unidades habitacionais de obra que estava para desde 2012.

O primeiro compromisso do governador é em Corumbá, onde fala em rádio local e coletiva à imprensa sobre os investimentos ao longo do seu mandato no município. Os investimentos na “cidade branca” chegam a R$ 272 milhões nas áreas de infraestrutura, saneamento básico, habitação, saúde, educação, segurança pública e cultura.

Ladário

Azambuja também fala de investimentos em Ladário. Entre 2015 e 2018, foram investidos mais de R$ 23 milhões. A cidade recebeu recapeamento e pavimentação de vias e cascalhamento de rodovias. Também foram aplicados recursos em saneamento, habitação, segurança, educação e saúde.

Entrega de casas

O governador também passa pelo município de Iguatemi onde entrega 120 unidades habitacionais. As obras, que tiveram início em 2012, também resultaram na recuperação de uma área degradada.

As casas fazem parte do programa Minha Casa, Minha Vida e receberam de investimento do governo federal o montante de R$ 8.379.895,69, do governo estadual R$ 1.555.231,42 e recurso municipal de R$ 630.000,00 que incluí a doação do terreno.