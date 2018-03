O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) lança nesta terça-feira (13), a terceira edição da Tecnofam - Tecnologias e conhecimento para agricultura familiar. A solenidade de lançamento do envento voltado para agricultura familiar acontece às 15h30, no auditório da Semagro, no Parque dos Poderes.

Também estarão presentes o Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck e o chefe-geral da Embrapa Agropecuária Oeste, Guilherme Asmuss, além de representantes das demais instituições parceiras do evento.

Este ano, o evento acontece de 17 a 19 de abril de 2018, das 7h30 às 16h30, na Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados.

Considerado o maior evento de Mato Grosso do Sul voltado para o público-alvo, a Tecnofam deve reunir agricultores familiares, técnicos de assistência técnica, estudantes, acadêmicos e professores, além da população urbana interessada em conhecer as tecnologias voltadas para o setor agrícola de base familiar.

Agricultura familiar

Dados da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead), vinculada à Casa Civil, demonstram que a agricultura familiar brasileira é responsável pela produção de mais de 50% dos alimentos da cesta básica nacional e que existem, em todo o país, cerca de 4,4 milhões de famílias agricultoras, sendo que o setor responde por sete em cada dez postos de trabalho no campo.

Mato Grosso do Sul, por sua vez, conta atualmente com cerca de 80 mil famílias de agricultores familiares. Dados do último Censo Agropecuário revelam que os principais alimentos produzidos pelos pequenos agricultores no Estado são mandioca (77%), café (68%) e feijão (56%).