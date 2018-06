Azambuja libera recursos para reforma da Santa Casa de Corumbá

O governador Reinaldo Azambuja assinou nesta segunda-feira (25), o convênio que autoriza a transferência de R$ 11,9 milhões para a obra de reforma da Santa Casa de Corumbá.

O montante também será investido na aquisição de novos equipamentos, reativação do centro obstétrico da maternidade e ativação de mais leitos.

Nas melhorias estão previstas as construções de um novo pronto socorro na esquina das ruas América e Sete de Setembro, com uma área física de 3.534,77 m² e estrutura para urgência e emergência de toda a região. A reforma do atual prédio do hospital inclui a construção de uma recepção geral, que atenderá o novo complexo, além de mais 30 leitos. Na maternidade, o aporte estadual vai possibilitar a reestruturação completa do centro obstétrico e da enfermaria.

Conforme o governador, o pedido para melhorias no prédio da Santa Casa surgiu da própria comunidade. “De pronto aceitamos, a prefeitura fez um projeto e hoje assinamos convênio. Agora, ela vai licitar a obra e fazer uma reestruturação completa, que transformará o prédio em uma nova Santa Casa. Fazemos um governo que respeita as vontades locais”, afirmou Reinaldo.

Com o projeto pronto, a prefeitura garante licitar a obra de imediato para os trabalhos iniciarem em três meses.