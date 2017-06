Azambuja participa da 3ª reunião do Fórum dos Governadores do Brasil Central

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja se reune nesta sexta-feira (2), com os fovernadores de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal Rondônia e Tocantins na 3ª reunião do ano do Fórum dos Governadores do Brasil Central. Os chefes dos executivos vão se reunir para debater pautas de interesse comum dos estados.

As tratativas iniciam às 8h10 no Palácio do Araguaia, sede do governo tocantinense, e seguem até a tarde. Assim, como nos demais encontros, as discussões giram em torno do desenvolvimento de projetos e ações conjuntas. Governadores e secretários de estado debaterão realidades locais, busca de investimentos e apoio do governo federal para soluções de problemas em comuns. O objetivo principal é o desenvolvimento dos estados centrais do País.

Entre os assuntos a serem tratados estão: projetos de turismo, logística integrada, projetos educacionais por meio de tutoria, política econômica e gestão competitiva.