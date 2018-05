Azambuja quer o fim da violência contra a mulher no MS

Durante a 1ª Conferência da Mulher Advogada realizada na quinta-feira (18), na Capital, o governador Reinaldo Azambuja afirmou que não quer reduzir a violência contra a mulher.“Não queremos reduzir os índices de violência contra a mulher, queremos acabar com a violência contra a mulher e trabalhamos para ver essa realidade em nosso Estado”, disse em seu discurso.

O evento contou com a presença de Maria da Penha Fernandes, farmacêutica que se tornou referência da luta da mulher brasileira contra a violência doméstica e que empresta o seu nome a uma das leis mais eficientes no mundo no combate a esse tipo de crime, a Lei Maria da Penha.

A plateia foi formada por acadêmicos e profissionais do Direito. O evento organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil seccional Mato Grosso do Sul aconteceu em uma casa de shows de Campo Grande.