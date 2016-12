Azul terá voo diário para Bonito a partir de fevereiro

A partir do dia 6 de fevereiro, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras irá operar um voo diário para a cidade de Bonito. A ligação nova será circular com São Paulo (Viracopos) e Corumbá, que passará de quatro voos semanais com destino ao aeroporto paulista para um voo diário. Confira os horários abaixo:

São Paulo (Viracopos)-Corumbá-Bonito

Origem Saída Destino Chegada Frequência

São Paulo (Viracopos) 12h45 Corumbá 13h55 Segunda, quarta, sexta

Corumbá 14h25 Bonito 15h15 Segunda, quarta, sexta

Bonito 15h45 São Paulo (Viracopos) 18h30 Segunda, quarta, sexta

São Paulo (Viracopos) 12h45 Bonito 13h30 Terça, quinta

Bonito 14h00 Corumbá 14h50 Terça, quinta

Corumbá 15h20 São Paulo (Viracopos) 18h10 Terça, quinta

São Paulo (Viracopos) 13h50 Corumbá 15h00 Sábado

Corumbá 15h30 Bonito 16h20 Sábado

Bonito 16h50 São Paulo (Viracopos) 19h35 Sábado

São Paulo (Viracopos) 10h00 Bonito 10h45 Domingo

Bonito 11h15 Corumbá 12h05 Domingo

Corumbá 12h35 São Paulo (Viracopos) 15h25 Domingo

Além disso, as novas operações contarão com uma nova aeronave modelo jato Embraer 190, de 106 poltronas. Atualmente, os voos são cumpridos com o ATR 72, de 70 lugares.

Azul em Bonito

Atualmente, a companhia opera três voos semanais na cidade, todos com destino a São Paulo (Viracopos). Data de estreia: 3 de abril de 2009.

Azul em Corumbá

A Azul conta com quatro voos semanais em Corumbá, que decolam com destino a São Paulo (Viracopos). A companhia chegou a Corumbá em 14 de janeiro de 2009.

Azul em São Paulo (Viracopos)

No seu maior hub, a Azul opera mais de 150 voos diários que levam os Clientes a 55 cidades. São eles: Aracaju, Araçatuba, Porto Seguro, Brasília, Bonito, Cascavel, Cuiabá, Campo Grande, Caldas Novas, Corumbá, Belo Horizonte, Curitiba, Caxias do Sul, Divinópolis, Dourados, Fort Lauderdale/Miami, Florianópolis, Fortaleza, Rio de Janeiro (Santos Dumont e Galeão), Goiânia, Foz do Iguaçu, Ilhéus, Juiz de Fora (Zona da Mata), Juazeiro do Norte, Joinville, João Pessoa, Bauru, Londrina, Manaus, Orlando, Maceió, Maringá, Marília, Natal, Navegantes, Passo Fundo, Petrolina, Porto Alegre, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Recife, Rio Verde, São José do Rio Preto, Salvador, Teresina, Três Lagoas, Uberaba, Uberlândia, Vitória, Chapecó, Lages, Lisboa, Ponta Grossa e Jaguaruna. Data de estreia: 25 de fevereiro de 2000, em operações da Trip.

Sobre a Azul

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras é a companhia aérea com o maior número de destinos servidos no país. A empresa detém uma frota de 141 aeronaves, mais de 10.000 funcionários, 775 voos diários, 100 destinos servidos e um terço do total de decolagens do país. A qualidade de seus serviços já foi atestada por inúmeros prêmios, nacionais e internacionais. Foi reconhecida como a empresa aérea low-cost mais pontual do mundo de 2015 pela Official Airline Guide (OAG). Foi eleita pela sexta vez consecutiva pela Skytrax World Airline Awards como “Melhor companhia aérea low-cost da América do Sul”, e, pela primeira vez, como melhor equipe de atendimento ao Cliente da América do Sul. A Azul também foi considerada a melhor empresa aérea do mundo em gestão pela Airline Strategy Awards. Em 2014, a Azul foi reconhecida como melhor aérea low-cost do mundo pela CAPA – Centre for Aviation. Saiba mais em www.voeazul.com.br.