Baiano é preso com 3 mil quilos de droga em caminhão

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual) na noite de sexta-feira (18) com um caminhão de carga contendo três mil quilos de maconha, em Amambaí – a 340 km de Campo Grande. O baiano levaria a droga para a cidade e receberia R$10 mil pela entrega.

Conforme o boletim de ocorrência, a polícia realizada a fiscalização na MS-289 quando deram ordem de parada ao caminheiro. Durante abordagem o suspeito entrou em contradição por várias vezes e acabou confessando.

No reboque do caminhão, a polícia encontrou 3,130 quilos de droga escondidos em um fundo falso. O traficante contou que pegou a droga no município de Coronel Sapucaia, fronteira do Estado, e levaria até Salvador, capital da Bahia, onde entregaria a um desconhecido para receber a quantia. Ele foi levado para a delegacia e autuado por tráfico de drogas.