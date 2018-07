Bailarinas recebem uniformes confeccionados por detentas

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com a Agência do Sistema Penitenciário (Agepen), entregou na manhã desta quinta-feira (12), 30 uniformes de balé para alunas do Centro de Educação Infantil, Flória Britez de Eugênio e do Centro de Educação Infantil Engenheiro Valdemir Corrêa de Resende que participam das aulas de balé oferecidas pela Divisão de Esporte, Arte e Cultura (Deac), da Semed. Ao todo, 15 alunas de cada unidade receberam o kit composto de saia de tule e um body.

O material para confecção dos modelos foi enviado para o Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi que mantém oficinas de costura. Em janeiro deste ano, a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, esteve no presídio para conhecer as oficinas de costura.

No local, 12 detentas produziram as saias que compõem o uniforme de balé. Já os bodys foram confeccionados pelos funcionários do setor de costura do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Vila Nasser.

O projeto "Na Ponta dos Pés", que possibilitou a produção dos uniformes, é de autoria do professor Felipe Augusto da Costa, técnico da Deac, e do agente penitenciário Vinícius Oliveira. A intenção é contemplar os Ceinf localizados em diversos bairros da cidade, priorizando as regiões onde moram famílias em vulnerabilidade social.