Baile do Servidor acontece neste sábado e ainda recebe inscrições

Está acabando o prazo para o servidor público estadual se inscrever para participar da segunda edição do Baile do Servidor que acontece neste sábado (18.11), a partir das 21h, e terá como atrações o Dj Juju e a Banda de Ontem.

Para fazer a inscrição – que dá direito a um acompanhante -, o servidor deve acessar o este link, preencher os dados de login (os mesmos utilizados para acesso no Portal do Servidor) – e na lista de eventos, escolher a opção “2º Baile do Servidor”. Na sequência, preencher os dados solicitados, confirmar inscrição e imprimir o comprovante, que deverá ser apresentado na entrada do evento.

O rei do flash back, Dj Juju, tocará os melhores rits – desde a década de 70 – e a Banda de Ontem, que é conhecida por utilizar em suas apresentações a fórmula “Retrô sem Preconceito” promete a todos uma viagem pulsante, passeando pelo Rock and roll, Pop Rock e pelo Sinth Pop. “Vamos apresentar um set list de grandes sucessos nacionais como Tim Maia e Lulu Santos, e internacionais como Village People e Queen”, pontua o vocalista.

O objetivo da ação promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), é a integração social entre os servidores do poder executivo de Mato Grosso do Sul.

Idealizador da iniciativa, o titular da SAD, Carlos Alberto de Assis, observa que o evento é mais uma oportunidade de fortalecer a política humanizada de gestão de pessoas que vem sendo desenvolvida pelo Governo do Estado. “Além de proporcionar o reencontro entre servidores ativos e inativos, nosso objetivo é proporcionar descontração, alegria, qualidade de vida para os nossos colaboradores. São momentos únicos, capazes de fortalecer relações interpessoais dentro e fora do ambiente de trabalho” pontua.

Para esclarecer dúvidas ou obter informações o servidor deve entrar em contato com a Cegesp através do e-mail [email protected] ou pelo telefone (67) 3318-1483.

Serviço:

Evento: 2° Baile do Servidor

Local: Clube Estoril. Rua Silvina Thomé Veríssimo, 20 – Jardim Autonomista.

Horário: 21 horas

Animação: Banda de Ontem e Dj Juju

Inscrições: www.inscricaoeventos.ms.gov.br