Baile do Servidor será realizado amanhã na Capital

Com temática reunindo as décadas de 60, 70, 80 e 90, a quarta edição do Baile do Servidor será realizada neste sábado (12), no Clube Estoril, em Campo Grande.

Para incentivar a caracterização dos participantes, serão premiados com um fim de semana no hotel fazenda Santa Inês, em Miranda, dois servidores (um homem e uma mulher) mais caracterizados do evento. A análise ficará por conta de uma comissão julgadora formada por cinco representantes que estará, durante todo o baile, avaliando as caracterizações.

Com entrada gratuita e número de vagas limitado, o 4° Baile do Servidor terá animação das bandas, Control A e Banda de Ontem, e durante os intervalos o som será comandado pelo Dj Juju, conhecido como o rei do flash back.

As inscrições podem ser feitas no site ou através do Portal do Servidor. O comprovante de inscrição deverá ser impresso e apresentado na entrada do evento. De acordo com a Coordenadoria Especial de Gestão de Pessoas (Cegesp), responsável pelo planejamento estratégico do evento, cada inscrição dará direito a um acompanhante.

Para mais informações o servidor deve entrar em contato com a Cegesp através do e-mail ([email protected]) ou pelo telefone (67) 3318-1483.