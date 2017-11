Baile reuniu centenas de servidores estaduais no sábado

Servidores animados, música de qualidade e o incentivo à solidariedade foram os ingredientes para o sucesso da 2ª edição do Baile do Servidor Público de Mato Grosso do Sul realizado no sábado (18) pela Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD).

De paletó dourado, microfone no modelo vintage e um repertório sem intervalos, os integrantes da Banda de Ontem agitaram a noite de centenas de servidores que lotaram a pista de dança do Clube Estoril e eram só elogios ao evento.

Servidores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), o casal Luciana Pereira de Lima e Marcelo Lino, viram o evento como uma oportunidade de curtir um momento a dois. “Nós achamos muito interessante e saudável essa iniciativa, pois é tão difícil o servidor ter essa oportunidade de distração e lazer. Para nós veio como uma chance de curtir um pouco como casal. Deixamos as crianças com a avó e viemos aproveitar a noite” destacou Luciana.

Da parceira nas aulas do projeto de dança da Secretaria Estado de Educação (SED), surgiu a amizade entre os servidores Glaucia Dallapria e Sebastião Alves Bandeira que elogiaram o evento. “Além de trazer a oportunidade de fazer aquilo que a gente gosta, que é dançar, essa é uma ótima oportunidade da gente se divertir e reencontrar os amigos” ressaltou a servidora.

Membro do Núcleo de Arte e Cultura da SED, o servidor Fábio Germano destacou a importância de ações de integração no serviço público. “Isso é fundamental porque o dia a dia é difícil em todas as profissões. Então, o foco não deve ser só o trabalho. A diversão, o entretenimento, a cultura e o esporte, também são fundamentais para o desenvolvimento profissional. Acredito que o Governo do Estado está no caminho certo, pois em 20 anos de serviço público, acho que nunca se fez isso pelo servidor, pelo menos até onde eu sei” comemorou Germano que atua na área e afirma se sentir parte dessa conquista.

Colegas no ambiente de trabalho e amigas fora dele, Andréia Paula Moreira, Shirlei Pereira e Lilian Maria elogiaram não só o Baile mas todas as ações voltadas ao servidor. “Somos servidoras da Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul, e temos participado de todos os eventos do servidor. Participamos de todas as caminhadas, do primeiro e agora do segundo baile, e só temos elogios, está sempre tudo muito bem organizado” afirmou Andréia.

O estímulo a solidariedade ficou por conta da Associação de Pais e Amigos dos Autistas (AMA) que participou do evento com a venda de porções de filé de frango empanado, pastéis e quibes. Presidente da instituição, Neide Salvador Pacheco integra um grupo de 14 pais e mães voluntários que atualmente estão à frente da AMA.

“Isso é muito importante para arrecadar recursos para associação, que atualmente atende 98 autistas. Temos os repasses de convênio do Governo do Estado e da Prefeitura, mas essa é uma forma de ampliar nossos atendimentos que hoje conta com psiquiatras, dentistas e outros profissionais da área da saúde e educação. Então, nós ficamos felizes com mais esse convite” pontuou a presidente da instituição que existe há 27 anos no Estado.

O titular da SAD, Carlos Alberto de Assis, comemorou o sucesso de mais uma ação voltada à qualidade de vida do servidor. “É uma grande alegria ver nossos servidores cada vez mais participativos. Significa que temos atingido o objetivo de reunir servidores em momentos de lazer e descontração e o mais importante, que eles tragam a família pra conhecer esse ambiente” pontuou. Confira mais fotos do evento.