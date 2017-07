Bairro Santa Luzia será beneficiado com asfalto ainda neste semestre

A Prefeitura de Campo Grande programou para este semestre o início das obras de drenagem e pavimentação no Bairro Santa Luzia (etapa A do Complexo Nasser). A infraestrutura é uma reivindicação de décadas dos moradores de um dos mais tradicionais bairros da Capital, localizado na região Urbana do Segredo.

Nesta etapa (haverá uma segunda) serão pavimentadas 23 ruas, numa extensão de nove quilômetros, implantados 709 metros de drenagem e recapeados 1.748 metros de vias.

O investimento previsto é de R$ 15 milhões, sendo R$ 13.757.273,33 de um financiamento contratado junto à Caixa Econômica Federal (o PAC- Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas) e mais R$ 1.290.639,31 de contrapartida, sendo R$ 600 mil aplicados até dezembro, valor que será viabilizado junto ao Governo do Estado, por meio de convênio.

O anúncio de que o asfalto começa a ser uma realidade nos próximos meses é recebido com cautela pelos moradores. Eles ainda lembram a frustração do ano passado, quando chegaram a ser colocadas estacas em algumas ruas.

“Moro aqui há 13 anos e nem sei quantas vezes vieram pedir voto em casa com a promessa de que o asfalto chegaria no ano seguinte”, relata Maria Tereza, proprietária de uma mercearia na Rua Santa Emilia, uma das 23 vias que serão pavimentadas nesta primeira etapa.

“Em época de estiagem, como agora, os carros passam e deixam a poeira que suja as prateleiras, a poeira se espalha pelo chão. Na chuva, o problema passa a ser o barro”, informa.

A pavimentação também anima dona Altina Rose Caldeira, moradora há de 13 anos na Rua Santo Anastácio. “A gente está a menos de uma quadra do asfalto, que vai melhorar a qualidade de vida e valorizar nossas casas”, comenta.

Ruas que serão pavimentadas

Avenida Hélio Martins Coelho, Rua Adolfho Pereira Barbosa, Flávio Pedra, Jobe de Matos, Marcilio Cardoso, Santa Ana, Santa Bernardete, Santa Cristina, Santa Efigênia, Santa Emília, Santa Gertrudes, Santa Isabel II, Santa Mandalena, Santa Maria, Santa Mônica, Santo Agostinho, Santo Anastácio, Santo André, Santo Onofre, São Benedito, São Carlos, São Gregório e São Joaquim.