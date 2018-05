Balanço de inscritos no Enem será divulgado hoje

As provas serão realizadas nos dias 4 e 11 de novembro

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação, divulga nesta terça-feira (29), o balanço de inscritos e de candidatos confirmados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 2018. Até a semana passada, quando acabou o prazo de inscrições, mais de seis milhões haviam se inscrito.

As provas serão realizadas nos dias 4 e 11 de novembro. Os resultados serão divulgados em janeiro.

Mesmo os candidatos que pediram isenção da taxa do Enem, no valor de R$ 82, tiveram de fazer a inscrição para a prova.

Além de avaliar o desempenho dos estudantes de escolas públicas e particulares do ensino médio, o Enem é uma ferramenta que ajuda na seleção de candidatos a ingressar no ensino superior e a ter acesso a programas do governo federal como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni), e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados do Enem podem ser usados também por 34 Instituições de Educação Superior (IES), portuguesas.