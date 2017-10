Defesa Civil divulga balanço das chuvas que atingiram Mato Grosso nos últimos dias. Os números apontam que pelo menos 3160 pessoas foram afetadas durante as tempestades e ventos fortes que atingiram o Estado.

Conforme a Defesa Civil do Estado, na última quinta-feira (28) em Amambaí – a 355 km de Campo Grande, um vendaval acompanhado de chuva de granizo danificou 60 casas e três ficaram destruídas. 310 pessoas ficaram desalojadas e 1500 foram afetados, ou seja, tiveram algum tipo de prejuízo. Na Capital, no município de Anhaduizinho, no sábado (30) houve um registro de destelhamento e quatro casas danificadas.

Em Bodoquena – distante 270 km de Campo Grande, ventos com velocidade de 80 km/h a 102 km/h destelharam casas deixando famílias desalojadas, 20 moradias foram avariadas e duas destruídas. Na área rural uma plantação com 50 abacaxis foram destruídos.

Alerta

Coronel Sapucaia – a 399 km de Campo Grande, com rajada de vento forte que passou pela cidade no último domingo (1) atingiu 450 casas na zona urbana e afetou 1350 pessoas. Na área rural na aldeia indígena, Taquapery, 55 residências foram danificadas.

De acordo com o Tenente Coronel, Fábio Catarinense, a Defesa Civil dá o alerta, pois mais chuvas fortes podem atingir Mato Grosso do Sul no decorrer da semana.

“Os números são parciais, porque a cada dia a gente vai atendendo as ocorrências a atualizando a situação. Todos devem ficar em alerta, existe a possibilidade de mais chuvas fortes no Estado principalmente na região do Pantanal”, alertou Catarinense.