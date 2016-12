Baleado, homem dá nome falso, mas polícia descobre farsa

Uma denúncia anônima levou a polícia a localizar um homem, de 29 anos, com extensa ficha criminal na Santa Casa de Campo Grande. Com ferimentos causados por arma de fogo na cabeça e tórax e uma fratura no antebraço ele deu entrada na Santa casa no dia 16 de dezembro, mas havia informado um nome falso.

Nesta quarta-feira (21) a Polícia Militar teria recebido uma denúncia anônima que o homem que disse se chamar Adriano, na verdade se chamava Clayton e possui uma extensa ficha criminal. De acordo com informações repassadas ao JD1 Notícias, Clayton estava acompanhado por familiares que foram coniventes com a identidade falsa.

Segundo a assessoria de comunicação do hospital, o homem passou por um procedimento cirúrgico chamado Laparotomia, que é a abertura da cavidade abdominal e está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) sob escolta policial.