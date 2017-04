Baleia Azul: Vídeo mostra adolescente tentando se matar

Um vídeo que circula na internet mostra um adolescente de 17 anos que tenta se suicidar para cumprir o último desafio do jogo da Baleia Azul. O fato aconteceu na terça-feira (18), em Bauru.

Segundo o site JCNet, o garoto já havia anunciado em seu perfil no Facebook, que iria cumprir o último desafio. "A culpa é da baleia", publicou o adolescente, horas antes de tentar suicídio.

Os bombeiros foram acionados e se mobilizaram na tentativa de evitar que o garoto se jogasse do viaduto sobre a rodovia Marechal Rondon (SP-300).

Um detalhe surpreendeu e assustou o tenente Saulo Vitale, comandante da operação. "Quando vi o desenho da baleia no braço, entendi porque ele estava tão focado. Pelo que sei do jogo, há dias ele devia estar tomando coragem", comenta o bombeiro.

"Tanto que tentei conversar, mas ele ficou em silêncio o tempo todo, olhando para o chão. Tentou pular de frente, sentado e escorregando e, depois, de costas. No momento em que ele soltou uma das mãos, nós fizemos a abordagem tática", completa o tenente. "Havia também um bombeiro preso a um mosquetão pronto para pular junto e salvá-lo", detalha.

Ainda segundo o comandante Saulo, o garoto tentou resistir, mas foi contido e atendido por equipes do Samu no local.

Jogo da Morte

Os administradores do "Baleia Azul", chamados de "curadores", agem em grupos fechados nas redes sociais e aplicativos (Facebook e WhatsApp), sempre durante a madrugada. São lançadas 50 missões de graus variáveis de dificuldade aos jogadores, como automutilações. A última tarefa seria o suicídio (veja dicas de alerta no quadro ao lado).

É Crime

As vitimas do crime digital ou seus pais podem realizar a quebra de sigilo informático judicialmente, com apoio no Marco Civil da Internet, para identificar os cibercriminosos que, se localizados, podem responder até por lesão corporal grave, caso as vitimas tenham se mutilado.

No Brasil

No Brasil, já há mortes registradas que teriam relação com o jogo "Baleia Azul". No Mato Grosso, uma jovem de 16 anos foi encontrada em uma represa. O corpo apresentava cortes nas coxas e nos braços.

Ainda nesta semana, em Pará de Minas, um jovem de 19 anos foi encontrado morto por sua esposa e o caso foi atribuído ao "game". Isso porque familiares teriam relatado à polícia que ele era participante do desafio e vinha tentando deixar o grupo secreto.

Veja o vídeo: clique aqui