Balsas com fogos já estão posicionadas em Copacabana

O espetáculo no céu do Rio de Janeiro terá 17 minutos

As 11 balsas de onde serão disparados os explosivos de artifício já estão posicionadas na praia da Copacabana. O tradicional espetáculo pirotécnico da virada de ano terá a duração recorde de 17 minutos. Ao longo deste tempo, 25 toneladas de fogos iluminarão os céus formando figuras geométricas, corações, estrelas, rostos, círculos e espirais.

As balsas foram vistoriadas pela Polícia Civil e pela Marinha, através da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro. Elas estarão a uma distância de 400 metros da areia. As embarcações privadas que irão acompanhar o espetáculo deverão estar a mais de 500 metros das barcas. A Capitania dos Portos do Rio de Janeiro também é a responsável por esta fiscalização. O órgão estima que 250 embarcações estarão ao redor do cordão de isolamento no momento da virada.

Entre as novidades para este ano está o uso de drones, que farão imagens para reprodução nos 12 telões distribuídos pela praia. O acionamento dos fogos não mais será de forma manual. As balsas estarão conectadas por GPS e a queima seguirá uma programação digital. Outra inovação é a execução de uma trilha sonora em sincronia com o espetáculo, desenvolvida pelo produtor musical Daniel Lopes.

De acordo com a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur), são esperadas 3 milhões de pessoas no réveillon de Copacabana. O Pier Mauá estima que 21 mil turistas provenientes de navios cruzeiro desembarcam na cidade nestes últimos dias antes da virada de ano. A expectativa da Associação da Industria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH–RJ) é de que a taxa de ocupação média entre hoje (31) e amanhã (1º) chegue a 97%.

Diversos artistas se apresentarão no palco estruturado em frente ao Capacabana Palace Hotel. A principal atração é Anitta, que se apresenta logo após a queima de fogos. Também estão programados shows de Frejat, Cidade Negra, Alex Cohen, Belo, Ana Petkovic, DJs Tucho e Luis Henrique e as escolas de samba campeãs de 2017, Portela e Mocidade Independente de Padre Miguel.