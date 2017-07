Bancada do PT na ALMs repudam condenação de ex-presidente Lula pelo juiz Moro

Os deputados do PT na Assembleia Legislativa criticaram veementemente a condenação, em primeira instância, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nove anos e seis meses de prisão, pelo juiz federal Sergio Moro. O líder do partido na Casa de Leis, João Grandão, disse que a decisão foi meramente ideológica. "Ficou evidente todo o receio da elite rançosa, homofóbica e racista, que não aceita que um presidente nordestino e sindicalista tenha conduzido o Brasil a avanços sociais e econômicos", afirmou.

O deputado leu uma nota da bancada do partido que qualifica a decisão de Moro como "ataque à democracia e à Constituição Federal". "Trata-se de uma flagrante injustiça e um absurdo jurídico sem precedentes que envergonham o Brasil", relata o texto. Para os parlamentares, Lula é alvo de um processo de perseguição política e a condenação, expedida ontem (12/7), coloca em risco os direitos fundamentais, ao adotar "medidas de exceção" e desconsiderar provas apresentadas pela defesa.

Ainda no documento: "Sem provas, Moro insiste em condenar Lula por um imóvel que não lhe pertence. A decisão não sustenta embasamento jurídico e revela que o ex-presidente Lula é vítima de uma perseguição política e judicial sem precedentes". Os deputados criticaram também, como estratégia para "desviar o foco do País", a divulgação da sentença no mesmo dia da aprovação da reforma trabalhista no Senado Federal. O assunto foi tema de debates na Assembleia Legislativa esta semana (leia aqui).

Para o deputado Amarildo Cruz, a História revelará a dimensão do "estrago" da reforma. "É um modelo que mais escraviza e que faz com que a miséria novamente faça parte da vida de milhares de brasileiros", analisou. Segundo ele, estão "caindo por terra" inúmeras conquistas históricas dos trabalhadores. "Todos os indicadores sociais hoje demonstram o nosso retrocesso e isso é triste". O deputado também rechaçou a sentença para Lula e alertou: "A contribuição do juiz Moro é introduzir no Direito a condenação sem provas, a condenação política e isso é o mais triste", reiterou.

Já o deputado Cabo Almi relembrou realizações do ex-presidente no comando do País e a liderança como uma das marcas de Lula. "Um líder não morre. Ele entra para a História. É inegável tudo o que ele fez pela população e fico me perguntando quem vai reparar essa situação se um dia ele for inocentado?", questionou. Lula foi condenado na Operação Lava Jato pela ocultação de uma cobertura triplex em Guarujá (SP), mas pode recorrer.