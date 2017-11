‘Bancada dos Trabalhadores’ pede auditoria no sistema previdenciário dos servidores

A Bancada do Partido dos Trabalhadores, formada pelos deputados João Grandão, Amarildo Cruz, Cabo Almi e Pedro Kemp, apresentou um requerimento durante a sessão ordinária desta quinta-feira (30), pedindo uma auditoria no sistema previdenciário dos servidores estaduais de Mato Grosso do Sul - MSPrev. A medida foi tomada após aprovação do Projeto de Lei 253/2017, do Poder Executivo, que altera a previdência sob justificativa de défict financeiro.

O requerimento foi apresentado pelo líder da bancada, deputado João Grandão, que explicou que a intenção inicial era pedir a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), porém com a chegada do recesso parlamentar, optou-se por uma auditoria nas contas.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB), recebeu a questão de ordem e o requerimento deverá ser apreciado pelo plenário na próxima sessão ordinária. “Quero reiterar que podemos pedir que a auditoria seja feita por técnicos do Tribunal de Contas do Estado, que é órgão auxiliar do Poder Legislativo”, disse Mochi.