Banco do Brasil amplia prazo de renegociação de dívidas

O Banco do Brasil ampliou o prazo para renegociação de dívidas com clientes do Distrito Federal até o dia 30 deste ano. Entre os dias 14 e 20 de dezembro, o banco, em parceria com o Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF), renegociou R$ 2,8 milhões em dívidas.

A renegociação vale para pessoas físicas e empresários e poderá ser feita nas agências do banco.

Renegociação pela internet

O Portal de Soluções de Dívidas do BB já renegociou mais de R$ 3,47 bilhões de dívidas desde 2014, em todo o país. A solução oferece aos clientes com dívidas com o banco ambiente exclusivo no autoatendimento pela internet, onde é possível consultar o saldo devedor e o número de parcelas em atraso dessas operações – além do valor de tarifas pendentes.