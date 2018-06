Para evitar fraudes, a Caixa Econômica Federal está usando o signo dos clientes como informação pessoal. A notícia foi divulgada nesta quinta-feira (21), pelo G1do Rio de Janeiro (RJ), após uma reportagem do jornal “O Globo”.

Conforme o site de notícias, a reportagem mostra que um homem descobriu que seu signo, de sagitário, constava no formulário que recebeu da atendente da empresa no estado, para receber o dinheiro do Programa Integração Social (PIS).

De acordo com o G1RJ, esse formulário traz dados como nome, Registro Geral (RG), data de nascimento, idade atual, idade na expedição do RG e do Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Segundo o site de notícias, os representantes da Caixa Econômica explicaram que a informação do signo é obtida automaticamente pelo sistema do banco, a partir da data de nascimento do cliente.

Ainda conforme do G1RJ, a informação é uma das inúmeras que o banco utiliza para auxiliar na identificação do cliente em caso de eventuais fraudes. O uso é somente interno.