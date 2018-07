O atendimento ao público nas agências bancárias de Campo Grande ocorre em horário diferenciado nesta sexta-feira (6).

De acordo com a assessoria do Sindicato dos Bancários, os bancos começam a atender às 8h e o atendimento encerra às 12h.

A alteração no horário ocorre em decorrência do jogo do Brasil contra a Bélgica, nas quartas de final da Copa do Mundo.