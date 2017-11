Banda de pop rock mais antiga do interior se apresenta hoje no Sesc Morada

A programação musical do Sesc Morada dos Baís volta ao normal nesta sexta-feira (3) depois do feriado.

Hoje, o público vai conhecer o show do Dagata e os Aluízios, uma das bandas de pop rock mais antigas do interior do Estado, com 16 anos de carreira.

Pela primeira vez no Sesc Morada, o grupo traz música autoral e vai encantar os presentes com as músicas dos dois álbuns já lançados (2003 e 2014) e ainda pretende presentear o público com as melodias inéditas do novo álbum, em produção e que só será lançado em 2018.

Fernando Dagata explica que a expectativa para o show no Sesc Morada é grande por conta do público formador de opinião. “Também sabemos que sobem a esse palco artistas já com história na música de MS e estarmos entre eles, significa termos um trabalho também reconhecido”.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20 horas. Acompanhe a programação no site sesc.ms