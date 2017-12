Banda Down Juliano Varela anima festa de natal da pediatria da Santa Casa

Na tarde da última quinta-feira (14), as crianças internadas no setor de pediatria da Santa Casa de Campo Grande, localizado no sexto andar, ganharam uma linda festa natalina, comemorando a data antecipadamente. Com diversas atrações, os pequenos desfrutaram de uma tarde especial e receberam a visita do Papai Noel do Comper.

O evento começou com uma linda e emocionante apresentação da Banda Down Rítmica Juliano Varela, sob regência do maestro, Marcelo Peres. É o segundo ano que o grupo participa das comemorações de natal do setor de pediatria. “Para nós é uma satisfação imensa participar desta festa mais uma vez. Queremos deixar uma mensagem de paz e amor para todos vocês neste fim ano”, disse o maestro.

Na festa as crianças saborearam bolos, doces, cachorro quente e refrigerante que foram doados pelos parceiros que sempre colaboram com as festas institucionais. Ao final da comemoração, o “bom velhinho” distribuiu lembrancinhas para as crianças internadas no setor.

Para a coordenadora do setor de eventos do hospital, Cátia Almeida, a festa é um momento das crianças e também de seus acompanhantes deixaram de lado por um tempo as dificuldades enfrentadas com a saúde. “Nós sabemos que estar aqui não é fácil. Enfrentar qualquer problema de saúde é muito difícil. Por isso, este momento de confraternização é para que essas crianças possam sair um pouco do ambiente hospitalar e retornar ao ambiente que elas merecem”, fala.

O evento só foi possível com a ajuda dos parceiros como Amigos da Fabi, Rede de Supermercados Comper, Classe Hospitalar, Equipe da Esperança e a hotelaria do hospital.