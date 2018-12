O serviço de banda larga fixa totalizou 31.058.064 contratos ativos em novembro deste ano no Brasil, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Em 12 meses, houve aumento de 2.435.665 contratos de banda larga fixa (+8,51%). E na comparação com o mês anterior (outubro) houve aumento de 107.381 contratos (+0,35%).

Dentre os grupos, a empresa Claro deteve o maior número de clientes de banda larga fixa, a empresa registrou no mês de novembro 9.350.199 clientes, o que corresponde a 30,10% do mercado. Em segundo lugar ficou a Vivo, com 7.594.545 clientes, o que equivale a 24,45% do mercado e em terceiro lugar a empresa Oi, com 6.073.431 clientes, detendo 19,55% do mercado.

Em 12 meses, todos os estados brasileiros apresentaram crescimento, com única exceção do estado de Roraima, que perdeu 962 contratos ativos (-2,54%). O maior crescimento percentual de clientes foi no estado da Paraíba que registrou +15,06%. O maior mercado de banda larga fixa do país foi o estado de São Paulo, com 10.462.246 contratos. Rio de Janeiro ficou em segundo lugar, com 3.326.983 contratos e Minas Gerais em terceiro lugar, com 3.218.443 contratos.

A empresa Brisanet, que possui grande participação de mercado em estados do Nordeste, não informou os dados, então os números desta empresa foram repetidos. A empresa Contato Internet LTDA EPP teve o dado do mês anterior repetido, devido a erro na informação enviada referente a novembro. O grupo TIM não enviou os dados, então o dado do mês anterior foi repetido. A empresa Algar Multimídia S/A (pertencente ao Grupo Algar) conseguiu enviar os dados do mês passado e deste mês.