Banda Muchileiros se apresenta hoje no Sesc Morada

A energia dos Muchileiros toma conta do Sesc Morada dos Baís nesta sexta-feira (28).

A banda viaja pelas influências latinas levando em suas bagagens várias vertentes do Pop Rock, surfando entre versões de clássicas canções e atravessando todas as fronteiras da música com instrumentos diversificados e muito buena onda.

“É muito gostoso poder tocar no Sesc, o ambiente, o horário e o público bonito e de várias gerações”, diz o vocalista, Soria.

A apresentação está prevista para começar as 20h. O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140 - centro.