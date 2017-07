Banda Naip estréia no palco do Sesc Morada nesta sexta

O Sesc Morada dos Bais recebe pela primeira vez a banda Naip nesta sexta-feira (14). Com um repertório calcado em covers de bandas nacionais, internacionais e músicas de própria autoria que marcaram uma geração, como a música “Vem me Ver” e a versão para música “Senhorita”, o som da Naip foi a trilha sonora de histórias inesquecíveis, encontros e desencontros, derrotas e vitórias, exatamente como acontece com as cartas de um baralho.

O Naip realizou em 2016 apresentações já com a nova formação em casas de show de Campo Grande e lançou em dezembro de 2016 um EP intitulado “Uma nova forma”, com duas novas músicas autorais já com a nova formação, produzido por Guilherme Cruz, e disponíveis nas plataformas digitais. A banda está em processo de pré-produção de um novo Álbum com 12 músicas autorais inéditas e tem previsão para entrar em estúdio ainda em 2017.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20 horas. Acompanhe a programação no site sesc.ms