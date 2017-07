Banda V8 se apresenta neste sábado no Retirinho

Para quem gosta de sair e se divertir Campo Grande tem um fim de semana repleto de cultura. Uma das atrações fica por conta da Banda V8 que fará show no Retirinho às 17h desse sábado (15) na Antônio Maria Coelho esquina com Espírito Santo no Jardim dos Estados.

E as opções são repletas para esste sábado, confira agenda:

Especial Belchior e Fagner - por Mestre Galvão

Local: Genuíno Arte e Destilaria (Rua Aporé 97)

Horário: 15h

Valor: R$ 10

Bazar do Coletivo de Brechós

Local: Plataforma Cultural (Avenida Calógeras 3015)

Horário: 16h às 22h

Valor: Grátis

Retrô Night com banda Control A

Local: Al Capone Music Bar (Rua juruena 301)

Horário: 18h

Valor: Grátis

Holandês Rock Fest Season2

Local: Holandês Voador (Avenida Calógeras com Antônio Maria Coelho)

Horário: 19h

Valor: Não informado

Grupo Sampri

Local: Sesc Morada dos Baís (Avenida Noroeste 5140)

Horário: 20h

Valor: Grátis

Dombraz e renatto Jackson

Local: 21 Music Bar (Rua Elvira Coelho Machado)

Horário: 21h

Valor: R$ 15 a R$ 25

VideoSonic, Os Alquimistas, James Dylan and the Garden Green

Local: Old Motors Pub e Barbearia (Avenida Fabio Zahran 6171)

Horário: 21h

Valor: Não informado



Show com Amado Batista

Local: Jeremias Casa de Show - Rua Brilhante

Horário: 23h



Batidão Rabetão

Local: Bar Fly (Rua Pajuçara 201)

Horário: 23h

Valor: DE R$ 10 a R$ 20