Bandeira é furtada novamente na entrada de Anastácio

Em fevereiro, outra bandeira havia sido roubada do mesmo local

Foi hasteada na noite de terça-feira (29), uma bandeira do Brasil na entrada do município de Anastácio, na rotatória depois de Ponte Velha, mas horas depois da cerimônia a bandeira foi furtada. O mesmo crime ocorreu em fevereiro, onde outro exemplar havia sido furtado no mesmo local.

Segundo site O Pantaneiro, o secretário de Cultura de Anastácio, Ademir Alves Guilherme, junto com o Exército promoveu ato para celebrar a doação e o hasteamento da bandeira, contando com a presença de comandantes militares e autoridades do município. Porém, nesta manhã o símbolo da nação já havia desaparecido.

"Vou registrar boletim de ocorrência e definir com a Polícia Civil e a Polícia Militar quais as medidas podem ser adotadas", disse o secretário.

Em fevereiro, Ademir havia instalado outra bandeira no local, como forma de melhorar o visual da entrada da cidade, porém, naquela ocasião, o símbolo também foi levado, causando indignação no poder público.