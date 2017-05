Bandeira tarifária de energia elétrica será verde no mês de junho

A bandeira tarifária de energia elétrica para o mês de junho será verde, sem custo extra para os consumidores. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), os fatores que contribuíram para o retorno da bandeira verde foram a maior afluência das vazões que chegaram aos reservatórios das hidrelétricas em maio de 2017 e a perspectiva de redução do consumo de energia elétrica.

O funcionamento das bandeiras tarifárias é simples: as cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade. Com as bandeiras, a conta de luz fica mais transparente e o consumidor tem a melhor informação para usar a energia elétrica sem desperdício.

A bandeira não é um custo extra na conta de luz: é uma forma diferente de apresentar um valor que já está na conta de energia, mas que geralmente passa despercebido.

Cores

Bandeira Tarifária Verde: sinaliza condições favoráveis de geração, e não gera custo adicional

Bandeira Tarifária Amarela: R$ 2,00 a cada 100 (kWh)

Bandeira Tarifária Vermelha – Patamar 1: R$ 3,00 a cada 100 (kWh)

Bandeira Tarifária Vermelha – Patamar 2: R$ 3,50 a cada 100 (kWh)

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan), conveniada à Aneel para fiscalizar os serviços e atender os consumidores na Ouvidoria em Mato Grosso do Sul, alerta que o cuidado no uso eficiente da energia deve ser um hábito, mesmo com a bandeira verde.

Atenção para as dicas

Chuveiro elétrico

Tomar banhos mais curtos

Selecionar a temperatura morna no verão

Ar condicionado

Manter os filtros limpos

Não deixar portas e janelas abertas

Diminuir ao máximo o tempo de utilização do aparelho

Colocar cortinas nas janelas que recebem sol direto

Geladeira

Só deixar a porta da geladeira aberta o tempo que for necessário

Regular a temperatura interna de acordo com o manual de instruções

Nunca colocar alimentos quentes

Deixar espaço para ventilação na parte de trás da geladeira

Não forrar as prateleiras

Verificar as borrachas de vedação regularmente

Iluminação

Utilizar iluminação natural ou lâmpadas econômicas

Pintar o ambiente com cores claras

Ferro de passar

Juntar roupas para passar de uma só vez

Separar as roupas por tipo e começar por aquelas que exigem menor temperatura

Aparelhos em stand-by

Retirar os aparelhos da tomada quando possível ou durante longas ausências