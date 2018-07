Bandido furta moto, colide com trator e morre

Um bandido morreu em um acidente na noite desta quarta-feira (11), após ter acabado de furtar uma moto, próximo a rodovia BR-158, em Paranaíba.

Roberto Felipe Kaxixki Zolinger, 34 anos, havia furtado uma motocicleta em uma residência da região e trafegava com o produto do furto pela rodovia, quando tentou realizar uma ultrapassagem e colidiu frontalmente com um trator que vinha no sentido contrário. O bandido não resistiu e morreu no local.

O dono da motocicleta ficou sabendo do acidente, foi ao local e informou à Polícia Rodoviária Federal, que seu veículo havia sido furtado. A motocicleta foi apreendida e encaminhada a delegacia.