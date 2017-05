Bandido tenta assaltar estabelecimento de policial aposentado e é imobilizado pela vítima

Um policial civil aposentado sofreu uma tentativa de roubo na noite de quinta-feira (4), o fato aconteceu no Bairro Panorama, na Capital.

Segundo registo policial, por volta das 18h, o autor, Atila Benito de Paula, 30 anos, entrou no estabelecimento comercial do policial aposentado, Aparecido da Silva Souza, 54 anos. Segundo a vítima, Atila chegou de forma muito agressiva e com uma arma de fogo nas mãos apontando para o aposentado, exigindo que ele entregasse todo dinheiro que tinha no caixa.

O aposentado de 54 anos, iniciou uma luta corporal com o ladrão, na tentativa de tomar a arma de fogo, com ajuda de testemunhas, Aparecido conseguiu imobilizar o bandido. Um outro autor estava em uma moto vermelha esperando o assalto terminar para fugir, ao perceber a ação, o segundo autor fugiu do local.

Imobilizado pelo policial aposentado e testemunhas, o ladrão foi amarrado em um poste até a chegada da polícia.

A vítima e as testemunhas foram encaminhadas para a DEPAC Centro para prestar depoimentos e o autor encaminhado para o Centro Regional de Saúde (CRS) Tiradentes devido as lesões causadas pela vítima e testemunhas e depois encaminhado para a Santa Casa pela gravidade das lesões.

Com o autor, os policiais apreenderam um revolver calibre 32 de seis tiros e um celular preto.