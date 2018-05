Bandidos ameaçam ex-prefeito com arma dentro de sua boca

O ex-prefeito do município de Chapadão do Sul foi agredido na manhã deste domingo (13) durante um assalto em sua casa no centro da cidade.

Edwino Raimundo Schultz de 82 anos estava tomando o café da manhã em casa quando dois adolescentes encapuzados e armados de revólver renderam a vítima.

Segundo boletim de ocorrência os jovens retiraram o capuz e um deles violentamente imobilizou o idoso e colocou a arma dentro de sua boca. A vítima ficou com hematomas nos braços, nos lábios e nos dentes. Os autores exigiam dinheiro e após revirarem o quarto, fugiram levando a quantia de R$ 40,00. O filho do ex-prefeito acionou o Corpo de Bombeiros que removeu a vítima até o hospital municipal.

Após investigação da polícia descobriu-se que os jovens fugiram sentido à Feira do Produtor, tendo passado em frente ao Posto Chapadão.

Segundo o ex-prefeito os bandidos vestiam bermudas e moletom com capuz, sendo um vermelho e um preto. Ainda segundo a vítima, o rosto de um dos adolescentes não é desconhecido, tendo uma vaga lembrança do mesmo.

Segundo informações dos policiais, a vítima foi liberada do hospital e estava repousando junto a família.