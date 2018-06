Bandidos arrombam salas de prefeitura em busca de cofre

Um vigia da Prefeitura de Paranaíba viveu momentos tensos, quando na noite desta quinta-feira (21), dois homens invadiram o local e arrombaram as salas. O crime ocorreu por volta das 23h.

O vigia foi amarrado pelos bandidos no banheiro e levou ainda uma corronhada, pois um indivíduos estava armado com um revólver calibre 38.

De acordo com o site JP News, foram roubados um notebook de uma das salas, a carteira e o celular do vigia.

Há suspeitas que os bandidos estavam atrás do dinheiro de um cofre, sendo que todas as salas arrombadas são relacionadas as finanças do município.

O vigia relatou aos policiais que eram dois bandidos que a todo momento se comunicavam com uma terceira pessoa. Os homens perguntavam ao vigia sobre as chaves das salas, mas como ele não possuía, a dupla arrombou-as.