Bandidos fazem “limpa” em caixa eletrônico de agência bancária em Nioaque

Bandidos levaram todo o dinheiro de um caixa eletrônico localizado no interior de uma agência do Banco Bradesco do Município de Nioaque, a 187 quilômetros de Campo Grande. O valor levado ainda não foi divulgado, mas segundo informações da imprensa local, o caixa havia sido abastecido com R$ 167 mil na semana passada e passou a apresentar problemas na sexta-feira (20).

Ainda segundo a imprensa local, o furto foi constatado na manhã desta terça-feira (24), quando dois técnicos foram chamados para verificar o problema na máquina. Ao verificar o caixa, que foi abastecido na semana anterior, pela empresa Prosseguir Brasil S/A, com o valor de R$ 167 mil, os técnicos constataram que ele estava totalmente vazio.

O gerente da agência, Mauricio de Freitas Carvalho na sexta-feira passada houve reclamações de que o caixa não estava funcionando. Os técnicos destacaram que possivelmente quem praticou a ação tinha informações privilegiadas, pois a placa do alarme foi perfurada, deixando o caixa em manutenção, não sendo possível ser disparado.

Além disso, o caixa foi fechado corretamente sem sinais de arrombamento, apenas um cadeado foi violado. A agência não dispõe de câmeras de segurança, a perícia esteve no local, ficando a Polícia Militar responsável pela investigação.