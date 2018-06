Bandidos furtam e ateiam fogo em salão de beleza

No fim da noite deste domingo (11), bandidos invadiram, furtaram e atearam fogo em uma salão de beleza na fronteira entre Corumbá e Ladário. O local foi tomado pelas chamas em poucos minutos e ficou destruído.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, as viaturas de combate a incêndio e salvamento foram acionadas às 23h20, pois um imóvel no bairro Popular Velha estava em chamas.

Segundo testemunha ocular, um veículo Palio Weekend com três indivíduos chegou ao salão antes das chamas começarem. Ele viu quando os homens entraram no imóvel, retiraram alguns pertences e saíram do local. As chamas iniciaram logo em seguida.

No local, os bombeiros fizeram o combate e a extinção do incêndio, durante a operação foram gastos 350 litros de água. Foram queimados um sofá, balcão, máquinas de cartão de credito, armários, portas de madeira e mantimentos diversos, o forro do salão acabou cedendo devido ao calor.