Bandidos invadem casa, ameaçam família e levam dinheiro

Uma família viveu momentos de tensão ao ser assaltada em sua casa na noite deste domingo (13), no Jardim Santa Maria em Itaporã.

Antonia Lima da Silva de 60 anos, estava assistindo televisão com o filho Alison Lima da Silva de 33 anos e seu esposo Agenor Vieira da Silva 68 anos, quando ouviram som de palmas na frente da casa e não atenderam por ser tarde da noite.

Segundo boletim de ocorrência, os dois bandidos então pularam o portão e arrombaram a porta, um deles era moreno, alto e estava armado com revólver, ele ameaçou as vítimas pedindo dinheiro. O segundo bandido estava com uma camiseta verde escondendo o rosto e levou a mulher até o interior da casa, chegando à mercearia da família, este roubou todo o dinheiro do caixa.

Um dos bandidos também pediu a chave do carro e quando Alison foi pegar foi empurrado no sofá, momento em que o assaltante disparou um tiro na parede na direção do filho. Neste momento os ladrões fugiram, pulando o muro da residência em direção a um milharal que fica no final da rua.

Testemunha

O vizinho Carlos Alexandre ouviu o barulho, saiu ao quintal e viu os bandidos fugindo com o apoio de um terceiro indivíduo que estava na esquina cuidando a movimentação.

A polícia esteve na casa e encontrou um projétil no chão próximo a parede onde o tiro foi disparado.