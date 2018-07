Bandidos invadem creche e acabam com a festa das crianças

Na madrugada desta sexta-feira (13), criminosos invadiram o Centro de Educação Infantil Municipal Mário Kumagua, em Dourados, destruíram a decoração e roubaram alimentos e equipamentos que seriam usados para a festa caipira das crianças.

Ao site Dourados News, a diretora Cleusa Centurião Zaratini, relatou que os bandidos levaram uma balança, aparelho de som, luz de led que decoraria a festa caipira, além de doces e alimentos preparados para a comemoração.

“O que eles não conseguiram levar deixaram destruídos. Entraram na cozinha e acabaram com os docinhos que fizemos para as crianças, além da decoração do painel também”, lamentou Cleusa.

O prejuízo total, desde o teto até os móveis que ficaram danificados, está estimado é de pelo menos R$ 7 mil, segundo a diretora.

Nesta madrugada, o Ceim ficou sem vigia. O responsável pelo turno da noite estava de licença médica. Cleusa chegou a solicitar para a Guarda Municipal outro vigia. “Não tivemos retorno e avisamos que o Cein ficaria sem vigia”, afirmou.

Festa Caipira

A comemoração que estava programada para ser realizada nesta sexta-feira (13) teve de ser cancelada. Uma festa caipira iria marcar o início das férias.

“Faz 15 dias que estamos arrecadando produtos, funcionários tirando do próprio bolso para os doces, decorações, as crianças nos viam preparando o painel, estavam animadas também. Hoje quando dispensamos os alunos, muitos voltaram para casa em prantos”, lamentou Cleusa.

A diretora contou que agora irá esperar a volta às aulas para reorganizar a programação e deixar a festa para agosto.