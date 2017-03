Bandidos invadem Extra, e levam R$100 mil em mercadorias

Um grupo de bandidos invadiu o Supermercado Extra, localizado na Rua Antonio Maria Coelho, no Centro de Campo Grande, na madrugada desta segunda-feira (20), e furtou cerca de R$100 mil em mercadorias.

A polícia foi acionada porque havia dois homens no interior da loja e um veículo Fox de cor prata rondando o supermercado. Ao chegar no local, a polícia tentou abordar o veículo, mas o motorista do Fox acelerou e saiu em alta velocidade em direção a viatura de polícia. A polícia disparou dois tiros nos pneus dianteiros do carro, mas o motorista desviou e fugiu sentido Avenida Mato Grosso.

Segundo o registro policial, houve o acompanhamento tático, mas os assaltantes conseguiram fugir. De acordo com o segurança do supermercado, havia mais materiais enrolados em um lençol, pronto para serem levados.As imagens das câmeras de segurança serão usadas na investigação.