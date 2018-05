Para provar ter assassinado o lavrador Carlito Rodrigues, de 38 anos, José Carlos Bezerra Xavier e Tiago Pereira Nunes cortaram a orelha da vítima para mostrar ao mandante do crime, Aldenor Ferreira Braga, de 83 anos. O caso aconteceu na quarta-feira (16), em Tocantins.

De acordo com G1 Tocantins, a vítima foi morta a facadas e teve uma das orelhas cortadas para que o assassinato fosse comprovado. José Carlos foi preso e confessou o assassinato na delegacia, onde contou ainda que havia sido pago para matar Carlito.

Conforme o site de notícias, o mandante que prometeu R$ 2 mil pela morte, também foi preso. Ele disse que planejou o crime por acreditar que a vítima teria furtado carteiras de cigarro e bebidas de seu comércio. Já Tiago, que estaria com o pedaço da orelha continua foragido da justiça.

Ainda conforme o G1, o corpo da vítima foi encontrado com várias perfurações próximo de uma faca no setor Vila São José. A perícia esteve no local e o corpo foi levado pelo IML (Instituto Médico Legal) de Palmas.