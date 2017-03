Bandidos morrem depois de trocarem tiros com policiais

Duas pessoas ainda não identificadas morreram na noite da última sexta-feira (24) depois de trocarem tiros com policiais militares da Rondas Ostensivas e Táticas do Interior (Rotai) de Três Lagoas. Eles estavam armados com revólveres e foram atingidos em um confronto com a polícia as margens da BR-262.

Segundo informações da imprensa local, por volta das 22h30 um casal estava trafegando pelas ruas do centro da cidade em uma caminhonete de luxo quando perceberam que estavam sendo seguidos pela dupla. O casal fugiu em alta velocidade até a residência deles localizada no Bairro Colinos.

Mesmo com a entrada, os bandidos tocavam insistentemente o interfone do imóvel e depois de alguns minutos saíram em alta velocidade. As vítimas conseguiram perceber que o garupa que estava na moto estava vestido com uma camiseta de cor clara e com uma estampa de uma aranha desenhada. Com medo de continuarem na casa, o casal saiu e foi até um posto de combustível. Eles estavam tentando acionar a Polícia Militar quando encontraram com um policial de folga que estava abastecendo no posto.

Ainda conforme o site, o policial entrou em contato com as equipes que estavam de plantão.

Uma equipe da Rotai estava em ronda pela região do Bairro Nova Três Lagoas quando os policiais viram duas pessoas trafegando em uma moto preta em alta velocidade.Eles que o garupa estava com a camiseta descrita pelas vítimas. Houve tentativa de abordagem e fuga. Os policiais realizaram disparos de bala de borracha, mas mesmo assim os dois não pararam.

A dupla seguiu em alta velocidade pela Avenida Maria Guilhermina Esteves até a BR-262, quando, ao chegarem próximo a um hotel reduziram a velocidade e abordagem aos suspeitos foi feita.

Quando os policiais se preparavam para descer, os bandidos sacaram as armas e começaram a atirar contra eles, que revidaram e atingiram a dupla. Eles ainda estavam vivos quando os policiais socorrem ambos, porém, não resistiram e acabaram morrendo. Dois revólveres calibre 38 foram apreendidos. Um estava pintado de preto e ambas as armas estavam com a numeração raspada.